«Круче Креты, дешевле Весты»: Новый FAW Senia R9 впечатлил эксперта

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Китайский кроссовер может стать бестселлером на российском рынке, потеснив прославленных конкурентов.

Многие отечественные автолюбители задумывались о приобретении альтернативы прославленной Hyundai Creta, но при этом рассматривали только известные варианты в духе Renault Duster, совершенно забыв о FAW Senia R9. Ведущий канала «Click On Life» на YouTube тщательно осмотрел поразивший его китайский кроссовер.

В плане внешности FAW Senia R9 обзавелся светодиодными фарами и массивной решеткой радиатора в духе BMW, а ниспадающая крыша «китайца» тоже приятно поразила блогера. Эксперт подчеркивает, что китайский кроссовер имеет приятный и сбалансированный внешний облик, из-за которого он бы сам его купил.

Подкапотное пространство FAW Senia R9 занимает 1,2-литровый турбомотор с производительностью 150 лошадиных сил, взаимодействующий с МКПП или «роботом» с двойным сцеплением. Под капотом «китайца» появились пластиковые защитные накладки, позволяющие защитить моторный отсек от пыли, что очень понравилось эксперту.

Салон китайского кроссовера радует стильным оформлением и мягкой передней панелью. Приборная панель, система автозапуска мотора и прогрессивный мультимедийный центр добавляют комфорта и современности интерьеру поднебесного кроссовера, что не могло не поразить обзорщика. Задние сиденья отличаются комфортом, достигаемым за счет достаточного пространства для пассажиров.

За FAW Senia R9 придется выложить от 886 000 рублей, что значительно ниже ценника LADA Vesta Cross, но при этом «китаец» превосходит «Крету» по привлекательности и технологичности. «Круче Креты, дешевле Весты», - так отозвался об этом автомобиле эксперт.