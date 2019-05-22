«Йети сдох на ста тысячах»: Владелец Renault Duster назвал причину покупки кроссовера и его особенности

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Автомобилист поведал о недостатках и плюсах «народного» паркетника, которые выявил в процессе эксплуатации транспортного средства.

На YouTube-канале «Мужик на Дастере» появился ролик, в котором владелец Renault Duster назвал причину покупки кроссовера и его особенности. По словам рассказчика, ранее он ездил на Skoda Yeti, однако «Йети сдох на ста тысячах», а потому, автомобилист был вынужден найти неудачной машине замену, и выбор пал на «француза» 2019 года с АКПП и полным приводом. Примечательно, что перед покупкой Yeti автор колебался между «чехом» и «Дастером», но купил «Йети», так как французскую машину посчитал «допотопной», и через пять лет кроссовер «умер со всеми своими новыми технологиями, дсг и турбинами».

Рассказчик заявил, что у Renault Duster неудобно расположен бачок омывателя. Однако, в его расположении есть и плюс – он находится возле моторного щита. Это значит, что весь теплый воздух от двигателя направляется к бачку, прогревая его, а потому он вряд ли замерзнет зимой. Также автор посетовал на несовершенный механизм складывания наружных зеркал.

Продолжение... «Началось. Она гниёт»: На вздувшуюся краску Hyundai Creta пожаловались владелец Комментаторы в сети рассказали, что с их «корейцами» происходит тоже самое, ведь заводской «антикор» не выдерживает никакой критики. По словам рассказчика, в нем используется «пружина от кровати», и зеркало при раскладывании нелепо дребезжит. Еще автомобилисту не нравятся тонкий металл кузова «Дастера» и хрупкая полка в багажнике, которая, по мнению автора, быстро сломается при перевозке грузов.

Автору понравился ухватистый руль машины, однако в целом, по словам рассказчика, от салона Renault Duster «сквозит дешевизной». Это видно по пластику, по болтающемуся подлокотнику и другим мелочам. В целом же, серьезных замечаний к ходовым качествам машины у рассказчика нет. «Машина ходкая, ресурсная, мотор старый – проверенный», – заявил «реновод».

Ютубер также признался, что «слетает» с гарантии и не собирается обслуживать Renault Duster у «официалов». Рассказчик пояснил, что одну из его предыдущих машин именно дилеры «угробили» ремонтами и сервисами, а потому, он больше не хочет доверять свой транспорт ОД, и обслуживает кроссовер у знакомых мастеров. Последние недавно провели осмотр авто, не выявили проблем, но обратили внимание на «непонятное» жидкое масло в моторе, которое было заменено на контрабандную американскую смазку. Автор призывает использовать «контрабанду», если есть такая возможность, потому что в магазинах и у дилеров продается «непонятно что».