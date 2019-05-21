«Машина, которая вставляет»: Hyundai Tucson приятно удивил блогера

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Корейский кроссовер снова превзошел сам себя по надежности, качеству сборки и экономичности.

Многие хотели бы обладать надежным и проходимым кроссовером, которым и является Hyundai Tucson. Ведущий канала «Техосмотр» протестировал корейский кроссовер, который его приятно поразил.

Прежде всего блогер акцентировал свое внимание на внешний облик «Тусана» - каскадная радиаторная решетка, светодиодные фары и задние фонари порадовали обозревателя своим стильным оформлением. Довольно высокий клиренс, позволяющий «корейцу» покорять бездорожье, тоже не оставил автора видео равнодушным.

Что касается практичности, то Hyundai Tucson обзавелся вместительным багажником с полноразмерным запасным колесом и всевозможными приспособлениями, а также с 12-вольтовой розеткой. Сиденья заднего ряда на корейском кроссовере отличаются большим пространством, благодаря которому пассажиры смогут удобно расположиться. Эргономика салона «корейца» тоже впечатлила блогера – по его словам все опции находятся на своих местах и под рукой, а наличие системы беспроводной зарядки привело обзорщика в восторг. Передняя панель обшита твердым пластиком, но это не критично, уверяет автор видео.

Под капотом Hyundai Tucson разместился двигатель объемом 1,6 литра с мощностью 177 лошадиных сил, приводимый в действие роботизированной трансмиссией и полноприводной системой. Интересно, что такой мотор позволяет корейскому кроссоверу развивать скорость до 201 км/ч, что тоже очень понравилось обзорщику. Агрегат достаточно тихо работает, что говорит как о высокой степени шумоизоляции, так и об отлично созданном моторе. «Машина, которая вставляет», - так охарактеризовал кроссовер из Южной Кореи обозреватель.

Блогер отметил, что мощности мотора на Hyundai Tucson вполне хватает, а также он похвалил реакция на нажатие педали газа, обеспечивающую быстрый разгон до первой «сотни». В городском режиме «кореец» «съедает» 10 литров на 100 км. Дорогу «Тусан» «держит» хорошо, что говорит об отлично сработанной подвеске.