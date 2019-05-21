«Это ваша ошибка, что вы купили УАЗик»: Владелец УАЗ «Патриот» поделился мнением после 90 000 км пробега

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Автор рассказал о том, что он делал с внедорожником за время эксплуатации и почему никому не стоит заблуждаться насчет «Патриота».

По словам блогера Антона Тихого, за весь срок эксплуатации УАЗ «Патриот» он дважды поменял на нем цепь ГРМ, заменил сцепление и некоторые датчики. Также он посадил автомобиль на специальную новую резину, предназначенную для внедорожников и легких грузовиков: «Главное, чтобы отходила хотя бы три года», – отметил он. Для этого пришлось немного поднять «Патриота» с помощью пружин, сдвинув передний мост вперед и кардан.

Далее владелец решил опровергнуть некоторые заблуждения автолюбителей насчет УАЗ «Патриот». Он отметил, что многие блогеры в сети выводят внедорожник на гравийную дорогу и потом рассказывают, что тот якобы хорошо проявил себя на бездорожье, в то время как бездорожьем подобную местность вообще назвать нельзя. «Ты ставишь на него колеса, загружаешь его в экспедицию, а он как не ехал, так и не едет», – сообщил автор.

Также владелец не согласился с мнением, что на «Патриоте» удобно передвигаться по городу: «Да неудобно кататься в городе на машине с двумя мостами», – заявил он и посоветовал пользователям купить за миллион не УАЗ, а что-нибудь вроде подержанного «Прадо»: «Вы не будете использовать УАЗик так, как его нужно использовать, да и я так не использую».

Он отметил, что покупая «Патриота», надо быть готовым полностью его переделывать под себя и тратить на это много времени и средств: «Вы будете постоянно что-то покупать, это как хобби, только дорогое. Это ваша ошибка, что вы купили УАЗик», – добавил он.