«Годик помучаюсь и продам»: Откровенно о Hyundai Creta высказался владелец

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Автомобилист на форуме «кретаводов» рассказал, чем его разочаровал корейский кроссовер, однако форумчан смутили жалобы рассказчика.

Владелец Hyundai Creta откровенно высказался о машине, но подчеркнул, что долго думал, стоит ли вообще писать о минусах автомобиля на форуме, на котором большинство участников довольны кроссовером. Рассказчик даже предположил, что дело не в машине, а в том, что он не так эксплуатирует транспортное средство, а еще, автор задался вопросом: «Может мне просто неудачная машина попалась?».

Уточним, что речь идет о Hyundai Creta в версии Active с мотором 1.6. Машина была куплена в августе прошлого года, она проехала 3 тысячи километров, и основная претензия рассказчика к ней – «на каждой неровности или трещинке в асфальте стучит и гремит как телега на деревянных колесах, вибрация отдает на руль и чувствуется всем телом». Также автомобилиста раздражает сильный шум от колес, особенно от зимних, которые «воют». Ради тишины в салоне давление в колесах было доведено до 1,9 атмосфер, а еще автор «зашумил» двери и локеры, но это не дало желаемого результата.

Еще рассказчик посетовал на «отсутствие регулировки подсветки, одинарный ход дворников при включении омывателя, убогую магнитолу, куцые брызговики, жуткий клаксон». Еще автору непонятен алгоритм работы системы помощи при старте, так как порой колеса блокируются на перекрестке, и приходится «срывать» их с места при начале движения. Сейчас автомобилист копит деньги на другу машину, а про «Крету» он подытожил: «Годик помучаюсь и продам».

Реакция «кретаводов» на «крик души» автомобилиста не заставила себя ждать. Форумчане начали заступаться за Hyundai Creta. Так, один из них, написал, что в шумности резины нужно винить не кроссовер, а саму резину. Другой пользователь возмутился: «Какая еще регулировка подсветки? Вы купили самую дешевую комплектацию. Скупой платит дважды. Я на своей Крете по 20 000 км в год езжу, подвеска на Ура работает, и шумоизоляция радует». «Кретаводы» склоняются к тому, что рассказчику следует как минимум проверить подвеску его машины у дилера, так как она не должна греметь. Примечательно, что у одного из форумчан «Крета» в такой же комплектации, как у рассказчика, однако пользователь отмечает, что у него и близко нет проблем, описанных инициатором дискуссии.