«Шумить надо однозначно!»: Почему Toyota RAV4 нуждается в дополнительной шумоизоляции, рассказали в сети

Сегодня, 07:01

Автомобилисты откровенно раскритиковали отвратительную «шумку» кроссовера, предлагаемую с завода.

Началось всё с того, что в сообществе «ВКонтакте» о популярном японском внедорожнике, один из комментаторов решил выяснить, нужна ли новой Toyota RAV4 дополнительная шумоизоляция, или можно попробовать обойтись заводской обработкой: «Будет ощутимый эффект от неё? Какие вообще ощущения после шумки?». Автолюбители объяснили, что «Равчик» попросту нуждается в дополнительной обработке.

«Разобрал двери и удивился – там же сплошной голый металл», «Закрывается, как консервная банка», «Ни грамма шумоизоляции», – возмущаются российские водители. Они, кто самолично, а кто – у официального дилера, так или иначе позаботились о том, чтобы дополнительно изолировать Toyota RAV4 от посторонних звуков, поскольку то, что было с завода, не выдерживало никакой критики.

По словам водителей, эффект – ощутимый, если только «шумить» всю машину целиком, включая потолок, капот, двери, передние крылья и тд. Причём желательно – в несколько слоёв, и ничего страшного, что масса Toyota RAV4 увеличится, зато можно быть уверенным, что внедорожник «носит» внутри себя 50 лишних килограмм отличной шумоизоляции.

«Шумить надо однозначно», – подводят итог водители, уточняя, что потратить на это дело придётся примерно 25 000 рублей, однако потом владелец Toyota RAV4 не раз ещё скажет сам себе спасибо за то, что решил не экономить на этом деле.