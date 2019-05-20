Недорого и просто: Эффективные методы борьбы с коррозией автомобилей раскрыл эксперт

Сегодня, 18:02

По мнению специалиста, выполнение этих рекомендаций поможет автовладельцам избежать серьезных проблем с ржавчиной.

Эффективная борьба с коррозией – один из самых важных вопросов, которые беспокоят абсолютное большинство водителей. Зачастую, проблемы с «рыжиками» возникают тогда, когда этого даже не ждешь, что нередко приводит к неприятным последствиям в виде необходимости перекрашивания отдельных кузовных запчастей или даже перепродажи автомобиля.

Чтобы всего этого избежать, эксперт посоветовал сразу после покупки озаботиться дополнительной обработкой всех скрытых полостей новой машины. Вероятнее всего, их обработают «Мовилём», а затем нанесут битумную мастику – этого вполне достаточно для того, чтобы надолго забыть о возможных проблемах.

Также рекомендуется не допускать возможного контакта металла с влагой и прочими неприятными жидкостями. Уже с завода на все новые автомобили наносится защитный слой толщиной до 150 микрон, и чаще всего этого хватает, чтобы первое время не думать о появлении коррозии, однако спустя пару лет после покупки машины специалист советует оклеить её виниловой плёнкой – относительно недорого и просто.

Помимо этого, эксперт уточнил, что всем водителям стоит стабильно проверять кузов автомобиля на наличие сколов, а затем – в случае обнаружения – удалять их самостоятельно. В таких случаях пригодится мелкозернистая наждачная бумага или же специальный карандаш-корректор, который можно приобрести у официального дилера своего авто.