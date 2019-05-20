«Новая-не новая, все равно – Нива!»: На проблемы с КПП LADA 4x4 2018 пожаловались в сети

Сегодня, 17:50

Автомобилист рассказал, что на его «Ниве» начали стабильно появляться неполадки во время переключения передач.

В сообществе «нивоводов» в соцсети «ВКонтакте», один из владельцев LADA 4x4 2019 года выпуска пожаловался, что каждые 2 000 километров его начинает преследовать одна и та же проблема, связанная с КПП автомобиля. Чтобы переключить передачу, водителю приходится прикладывать недюжинные физические и моральные усилия, что, в том числе, отвлекает автолюбителя от дороги.

При этом официальные дилеры LADA ничем помочь недовольному автомобилисту не могут. Водитель пожаловался, что «официалы» ссылаются на новую систему сцепления, в частности – на главный цилиндр, и вникать в проблему не хотят вовсе. Комментаторы в сети порекомендовали владельцу LADA 4x4 не переживать так сильно из-за данного недостатка, поскольку он, как оказалось, характерен для абсолютного большинства «Нив».

Автолюбителю уже советуют купить старую «Ниву», где он вообще не сможет переключать передачи, так как все время придётся проводить в гараже, ремонтируя автомобиль. Также в шутливой форме комментаторы утверждают, что у них эта проблема – прямо с салона была, ведь включить вторую передачу у них не получалось изначально, приходилось максимально сильно тянуть селектор на себя.

«Новая-не новая, все равно это – Нива, как ты не крути, нужно разбирать и смотреть», – уверенно заявляют отечественные автолюбители, рекомендуя водителю проблемной LADA 4x4 хотя бы попытаться заменить жидкость и «прокачать» автомобиль: «Временное решение, зато скорости сможешь двумя пальцами переключать».