«Даёт уверенность и безопасность»: Впечатлениями от Hyundai Tucson 2019 поделился эксперт

Сегодня, 21:00

Автомобилист высоко оценил как изменения во внешности рестайлингового кроссовера, так и его оснащение.

Обзорщик Виталий Трейден собрался испытать Hyundai Tucson 2019 года выпуска в нескольких разнообразных условиях. Для начала, автомобилист решил проехать на нём по скоростной трассе, дабы испытать новые «фишки» корейского кроссовера – активный круиз-контроль и систему удержания в полосе.

Но в первую очередь, обзорщик рассыпался в похвалах в адрес обновленного Hyundai Tucson. Прошлогодний рестайлинг привнёс в экстерьер автомобиля массу приятных нововведений, главное из которых – светодиодная оптика вкупе с несколько видоизмененной формой передних фонарей.

Отдельных приятных слов удостоился дизайн кузова Hyundai Tucson, который успешно сочетает в себе массивную радиаторную решетку, ломаные линии и острые углы, создавая облик современного и стильного кроссовера. Управляемость автомобиля на скоростной трассе – ещё одно достоинство корейского «Тушканчика». Водитель остался под впечатлением от работы вспомогательных систем, а также выделил отличную шумоизоляцию салона машины.

Помимо этого, блогеру понравился спортивный режим езды, а также система работы полного привода, которая очень сильно помогает Hyundai Tucson на легком бездорожье. Режим «Спорт» же, водитель советует включать в тех случаях, когда возникает необходимость в резком обгоне впередиидущей машины, поскольку в стандартных ситуациях обычного режима работы дизельного мотора хватает с головой.

Подводя итог, автомобилист заявил, что корейский кроссовер с каждым обновлением становится только лучше, а его ездовые качества – выше всяких похвал: «Даёт уверенность и безопасность».