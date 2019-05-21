«6 лет – полет нормальный»: Причины установить ГБО на Toyota Land Cruiser Prado назвали в сети

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Автомобилисты считают, что эксплуатация «Крузака» на газе позволит добиться колоссальной экономии.

В этом убеждены подписчики одного из сообществ «ВКонтакте», посвященных прославленному японскому внедорожнику. Комментаторы группы назвали причины, почему на Toyota Land Cruiser можно и нужно ставить газобаллонное оборудование. Как оказалось, недостатков у данной затеи нет и вовсе, а вот серьёзные положительные эффекты — присутствуют во всей красе.

Один из комментаторов объяснил, что его очень радует возможность переключения используемого топлива с бензина и на газ по нажатию кнопки, благодаря чему Toyota Land Cruiser Prado 120 с 4-литровым мотором позволяет автомобилисту неплохо экономить на бензине: «Ставь уверенно, в любой момент кнопку нажал — включил на бензин. Плюс если давишь тапку в пол, она автоматически на бензин переключает».

Другой водитель похвастался, что установил газ на «Прадик» уже с внушительным пробегом, после чего — без особых проблем проехал на автомобиле целых 200 000 километров, а проблем с Toyota Land Cruiser у него в итоге так и не возникло: «Езжу уже 6 лет — полет нормальный. Покупал с пробегом около 100 000, сейчас уже 300 000 км, и никаких проблем».

Подводя итоги, комментаторы в сети заявили, что нет причин, по которым действительно нельзя было бы рекомендовать установку ГБО на Toyota Land Cruiser Prado, поскольку выгода тут — просто очевидна: «Либо платить 19.50 за литр, либо по 48 рублей за литр. Главное — своевременное и качественное обслуживание».