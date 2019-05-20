«Как за миллион рублей продают такое ведро?»: Владелец LADA Granta FL «разнёс» Vesta Sport

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«Грантовод» решил взглянуть на «Весту» из автосалона, и в итоге – разочаровался в отечественном «спорткаре».

Началось всё с того, что блогер с YouTube-канала Kvadrats приехал к официальному дилеру LADA, дабы сдать свою новенькую Granta FL этого года выпуска в ремонт – у разрекламированного автомобиля из ничего задымился двигатель на отметке всего-то в 2 000 километров пробега. Далее водитель увидел в салоне LADA Vesta Sport и решил посмотреть на неё изнутри.

«Вот тут-то и начался сущий кошмар», – обзорщика очень удивляет, как у «официалов» хватает смелости просить за LADA Vesta Sport 1 056 000 рублей, поскольку руль у неё даже не кожаный, а какой-то синтетический. У задних пассажиров нет подлокотника, обивка сидений – также низкого качества, и напоминает блогеру скорее какую-то плёнку, но никак не качественный материал.

Руль у «Весты» чересчур большой, ручка переключения передач – тоже, а отсутствие кнопки автозапуска мотора так и вовсе вывело водителя из себя. «Это что за ерунда? Неужели нельзя сделать несчастную кнопку?», – возмущается автомобилист, а затем начинает стучать по пластику, заставляя LADA Vesta Sport отвечать звонким эхо.

Обивка потолка LADA Vesta Sport больше похожа на коврики в салон, чем на алькантару, и водитель на полном серьезе считает, что её просто взяли с пола и приклеили наверх. Подводя итог, обзорщик признал, что заявленной ценой здесь и близко не пахнет. «Как за миллион рублей продают такое ведро?», – «разнёс» «Весту» владелец «Гранты».