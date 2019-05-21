«Мечта любого пацана»: 10-летнюю Honda Civic со «вторички» расхвалил обзорщик

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Японский седан может запросто «заткнуть за пояс» своих конкурентов.

Часто многие автомобили называют «пацанскими» из-за внешности и философии, к которым обычно относят и Honda Civic. Ведущий канала DIMAspeak поделился обзором на 10-летний японский седан.

Подержанный Honda Civic обладает привлекательной внешностью, которой могут позавидовать многие его конкуренты. Одной из изюминок внешнего облика «японца» выступает его «мускулистость», что выделяет его из общей массы. Помимо того, на автомобиле нет большого количества хромированных элементов.

Единственным минусом Honda Civic 2008 года выпуска является низкая посадка машины, из-за чего на нижней части кузова могут появиться вмятины. Также «Цивик» отличается высоким качеством лакокрасочного покрытия, которое устойчиво к коррозии. «Мечта любого пацана», – расхвалил японский седан обзорщик.

Продолжение... «6 лет – полет нормальный»: Причины установить ГБО на Toyota Land Cruiser Prado назвали в сети Автомобилисты считают, что эксплуатация «Крузака» на газе позволит добиться колоссальной экономии. Салон «японца» также впечатлил блогера – он испытал ощущения, близкие к нахождению в гоночном болиде.

Мягкие сиденья с боковой поддержкой, превосходное оформление панели управления, небольшой руль с переключателями и настройками – все это позволяет ощущать себя в автомобиле очень комфортно. Наличие подушек безопасности водителя и переднего пассажира, а также защитные шторки приятно удивили блогера.

На задних сиденьях вполне хватит места для удобного расположения пассажиров, а для них предусматриваются подлокотник с подстаканниками и подушки безопасности. Отсутствие центрального тоннеля на втором ряду позволит комфортно разместиться среднему пассажиру. Блогер сделал вывод, что, несмотря на 10-летний возраст, Honda Civic со «вторички» – отличная машина.