«Держи 100 000 про запас»: Что делать с подержанной KIA Sportage сразу после покупки, рассказали в сети

Сегодня, 15:09

Автомобилисты считают, что особых проблем корейский кроссовер с пробегом принести не должен.

Впрочем, всё может поменяться в том случае, если продавец подержанной KIA Sportage – человек ушлый, и озаботился искусственным уменьшением пробега вкупе с сокрытием некоторых фактов о машине – участие в ДТП, экстремальная эксплуатация и многое другое. В сообществе, посвященном «корейцу», комментаторы попытались разобрать оба возможных варианта.

Если машина беспроблемная, не была замечена в скрученном пробеге и прочих «пакостях», то особых неприятностей KIA Sportage и не доставит вовсе. Сразу после покупки, разве что, нужно хорошенько её обслужить. В первую очередь, автолюбители советуют произвести замену всех жидкостей, или хотя бы масла и «незамерзайки», поскольку доподлинно неизвестно, какого качества материалы лили в «корейца».

Далее стоит обратить внимание на задние тормозные колодки автомобиля. Лучшим решением будет установка таких же колодок, что стоят спереди, однако отталкиваться тут необходимо уже от того, что делали с машиной на предыдущем плановом ТО. «Делал по годам, а не по пробегу. Менял тормозуху и фильтр, ну и полный привод обслуживал. Собираешься долго катать – делай по максимуму», – уверенно советует водитель.

Если же говорить о KIA Sportage со скрученным пробегом, то здесь ситуация будет несколько хуже. Комментаторы настойчиво рекомендуют стараться избегать таких авто, а если уж «повезло» на них нарваться, то в любом случае стоит выполнить все вышеуказанные советы, а затем – ожидать неприятных сюрпризов: «Поменяй все и езди спокойно, но держи 100 000 рублей про запас».