«По динамике – небо и земля»: Причины выбрать Toyota RAV4 с мотором 2.5 вместо 2.0 назвали в сети

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По мнению водителей, разница в расходе топлива тут – совершенно некритична, ведь с более слабым мотором «Равчик» едет гораздо хуже.

По крайней мере, в этом убеждены отечественные автомобилисты в тематическом сообществе соцсети «ВКонтакте», посвященном прославленному японскому кроссоверу. Один из водителей всё никак не мог определиться, взять Toyota RAV4 2.5 или же 2.0, потому комментаторы решили прийти на помощь автомобилисту.

При этом бюджет приобретения составлял 1,25 миллиона рублей, потому тут речь может идти лишь об подержанных версиях Toyota RAV4, что водителя нисколько не пугает, ведь он собрался купить машину, исключительно в комплектации Prestige. Выбор между 2,0- и 2,5-литровыми моторами довольно быстро перешел к обсуждению недостатков первого и достоинств второго.

Комментаторы в сети убеждены, что в условиях постоянной городской эксплуатации, между двумя моделями автомобилист и разницы-то особой не заметит, ведь ехать свыше 100 км/ч ему не придётся. Да и расход в таких условиях у Toyota RAV4 с 2,0- и 2,5-литровым двигателем будет примерно одинаковым.

Продолжение... «Крузак так не сможет»: Вседорожные способности УАЗ «Патриот» раскрыл автовладелец Российский внедорожник показал на что способен на бездорожье. А вот в том случае, если автолюбитель часто выезжает за город на трассу и любит «порезвиться» на лёгком бездорожье, то разница будет кардинальна.

Разница по трассе значительна как в плане управляемости, так и в плане максимальной скорости, и комментаторы считают, что Toyota RAV4 2.5 здесь – лучший выбор: «По динамике и ощущению скорости – это небо и земля конечно».