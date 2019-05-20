«Самый громкий Ларгус в России»: LADA Largus с премиальным звуком за миллион рублей восхитил сеть

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Российский фургон подвергся кардинальным доработкам в плане звука.

Многие хотели бы разнообразить отечественные автомобили, добавив туда улучшенную аудиосистему с качественной акустикой. Ведущий канала «Strong Sound» на YouTube решили установить новую мультимедийную систему на LADA Largus.

Прежде всего в российский фургон было установлено 16 12-дюймовых сабвуферов от SkyLor, которые питаются от 4-киловаттных усилителей. В дверных картах «Ларгуса» установлено 10 динамиков, запитанных от моноблоков – мощность звука с одной двери составляет1 500 Вт. Также стоит упомянуть, что двери лишились ручек и теперь они открываются посредством нажатия кнопки.

В задней части LADA Largus установлены динамики SkyLor D85, которые работают с несерийным усилителем Skylor 15002. В салоне доработанного «Ларгуса» также появились динамики, а стены машины покрасили в серебристый цвет.

Все доработки на отечественном фургоне заняли около месяца, а сами доработки обошлись в миллион рублей. После таких дополнений звучание мультимедийной системы в LADA Largus стало намного лучше и премиальнее, что не могло не восхитить пользователей интернета. «Самый громкий Ларгус в России», - так оценили его в сети.