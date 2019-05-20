Об уникальном УАЗ «Головастике» напомнили социальные сети

Сегодня, 10:30

Российская компания «УАЗ» через свои сообщества в социальных сетях вспомнила о легендарном «Головастике», выпуск которого начался с 1965 года. Интересно, что под этим прозвищем скрывается грузовик УАЗ-452.

После того, как с конвейера «УАЗ» начал сходить данный большегруз, конструкторы всерьез задумались об увеличении его грузоподъемности и в начале 1970-х годов на рынок вышел трехосный УАЗ-452ДГ, наделенный способностью перевозить 2 000 кг. Но эти доработки удорожили автомобиль, а мотор с трудом справлялся со своей задачей и разочаровал большим «аппетитом».

Но серийное производство трехосного «Головастика» так и не началось – собрали только несколько экспериментальных экземпляров. Такие автомобили долго работали на предприятии в качестве развозных машин.

Ранее сообщалось, что в мае 2019 года на рынок вышел оранжевый УАЗ «Хантер» стоимостью 900 000 рублей. Помимо того, дилеры российской компании вывел на рынок «Буханку Трофи» за 830 000 рублей.