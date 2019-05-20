«Сервисы врут - катализатор не сыпется»: Откровенно плюсах и минусах Hyundai Solaris высказался владелец

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Отечественный автомобилист рассказал об особенностях корейского бестселлера второго поколения после двух лет его эксплуатации.

На YouTube-канале AutoTravel TV появился ролик, в котором владелец Hyundai Solaris откровенно высказался о плюсах и минусах машины. Рассказчик владеет автомобилем 2,2 года, и за это время иномарка проехала 51 504 км. Автомобилист начал с недостатков «Соляриса», и посетовал на его слабый кондиционер.

По словам ютубера, он пробовал заново заправить кондиционер, однако это не дало желаемого результата. Салон Hyundai Solaris рассказчик назвал эргономичным, однако у машины очень легко царапается салонный пластик. Больше всего это заметно на дверных панелях, центральном тоннеле и порогах. Кроме того, ютубер сообщил, что на руле его авто уже видно признаки износа, а еще у иномарки почти за миллион рублей «нет шумоизоляции».

Рассказчик также посетовал на плохое качество резины NEXEN N'Fera, с которой был куплен в салоне Hyundai Solaris. По словам рассказчика, эти покрышки очень шумные и быстро изнашиваются. За 40 000 км пробега колеса становятся почти «лысыми». Кроме того, эта резина плохо держит авто на дороге.

Уточним, что речь идет о Hyundai Solaris с агрегатом 1.6 и 6-АКПП. Рассказчик показал моторный отсек иномарки, и можно увидеть, что в нем достаточно чисто и нет никаких потёков. Масло автомобилист меняет каждые 7500 км пробега, и с мотором вообще нет проблем. Также рассказчик сообщил, что в его машине «катализатор не сыпется, двигатель не умирает», и «сервисы врут» автомобилистам, когда «пугают» их проблемами катализатора. По словам ютубера, сервисы просто хотят заработать денег.

Рассказчик отметил, что ранее эксплуатировал LADA Granta, и если сравнивать ее ЛКП с лакокрасочным покрытием Hyundai Solaris, то становится ясно, что у иномарки ЛКП гораздо лучше сам автомобиль покрашен лучше, и слой краски толще.