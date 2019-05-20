«Крузак так не сможет»: Вседорожные способности УАЗ «Патриот» раскрыл автовладелец

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Российский внедорожник показал на что способен на бездорожье.

Многие россияне не воспринимают УАЗ «Патриот» как серьезный внедорожник, способный конкурировать с автомобилями такого же класса более известных брендов. Блогер Дмитрий Флегантов ре шил опровергнуть этот утверждение и раскрыл вседорожные возможности этой машины.

Чтобы выяснить способности УАЗ «Патриот» 2019, блогер вывел свой внедорожник на пересеченную местность, на которой реально можно застрять. Но «Патриот» показал себя хорошо – российский внедорожник запросто преодолел участок бездорожья, изобилующий небольшими ямами.

Далее автовладелец решил испытать УАЗ «Патриот» на более сложном участке бездорожья – на глубокой канаве, которую российский внедорожник тоже с легкостью преодолел. Блогер решил попытаться еще раз проехать по такой местности и УАЗ «Патриот» не «подкачал» - автомобиль снова легко преодолел этот участок. «Крузак так не сможет», - убежденно отмечает «уазовод».

На ровной местности, густо заполненной травой, УАЗ «Патриот» ведет себя суверенно, но при этом в салоне российского внедорожника ощущаются толчки при проезде кочек и небольших бугров. Грязь российский внедорожник способен преодолевать при включенной пониженной передаче и режиме «Оффроад».