«Жигулизмом повеяло»: «Кретаводы» раскрыли проблемы переключения передач в Hyundai Creta

Сегодня, 09:21

Автомобилисты на тематическом форуме, посвященном корейскому кроссоверу, обсудили особенности работы механической трансмиссии бестселлера.

«Кретаводы» раскрыли на форуме проблемы переключения передач в Hyundai Creta после того, как один из форумчан пожаловался на работу МКПП в своем кроссовере. По словам автомобилиста, в его машине, проехавшей около 1500 км, плохо переключаются передачи, задняя несколько раз вообще не включалась, пока авто не скатилось немного. Также рассказчик сообщил, что сцепление пробовал «прокачать» (педалью) – не помогло.

Еще автомобилист рассказал, что есть проблемы с первой и второй передачами – время от времени их можно переключить одним пальцем, но иногда приходится сложно, «как по стиральной доске». «На скорости в 40 км/ч и выше, при выжимании сцепления, сложно переходить на пониженные передачи», – подытожил «кретавод», и добавил, что скоро поедет на нулевое ТО, а пока просит совета у форумчан.

Реакция форумчан на рассказ «коллеги» оказалась неоднозначной. Кто-то пошутил в обсуждении: «Жигулизмом повеяло». Кто-то написал: «Все нормально», и тех, кого вовсе не смущает описанная автомобилистом проблема, оказалось достаточно много.

Продолжение... «Доволен, как слон»: Восторгами от новой Toyota Camry поделился владелец По словам водителя, «японец» в 70-м кузове – куда лучше своих немецких конкурентов. Форумчане объяснили начинающему «кретаводу», что переключение передач на МКПП по время движения на скорости от 40 км/ч, а особенно, на пониженные передачи, действительно может быть жестче, чем хотелось было.

«Пониженные туже обычно включаются. Скорость больше сбрасывайте при переключении», – написал один из пользователей.

Также опытные «кретаводы» сообщили, что при «неудачном» включении задней передачи нужно просто еще раз выжать сцепление. По этому поводу один из пользователей написал: «У меня механика, работает идеально. Но задняя передача не всегда включается с первой попытки, и я еще не встречал МКПП без этого недостатка». Проще говоря, описанную проблему МКПП форумчане списывают на неопытность рассказчика.