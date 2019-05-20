«Доволен, как слон»: Восторгами от новой Toyota Camry поделился владелец

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По словам водителя, «японец» в 70-м кузове – куда лучше своих немецких конкурентов.

В сообществе владельцев Toyota Camry «ВКонтакте», один из комментаторов решил поинтересоваться, стоит ли приобретать себе новое поколение прославленного японского авто, или же лучше поискать что-нибудь другое. Водителю оказался крайне интересен расход машины, а также выбор двигателя, поскольку разница в цене между моделями с 2,5- и 3,5-литровыми моторами – крайне внушительна.

Один из владельцев «Камрюхи» рассказал, что купил модель 2019 года выпуска и поделился своими восторгами от японского бестселлера. При этом водителю досталась версия с двигателем на 2,5 литра, и несмотря на тот факт, что именно этот автомобиль ругали за отсутствие должной динамики и за то, что он якобы «не едет», скоростными и ездовыми свойствами Toyota Camry комментатор оказался доволен на все 100 процентов.

Автомобилист уточняет, что расход бензина у него составляет 14-15 литров при том, что в его городе постоянно пробки, потому слишком уж «прожорливой» данную машину назвать сложно. При этом ранее у водителя была Skoda Octavia с турбомотором, которая не понравилась ему настолько, что он её продал всего лишь 15 000 километров пробега спустя: «Купил Toyota Camry в новом кузове – в итоге доволен, как слон».