«Улетают»: Марки и модели самых востребованных на вторичном рынке авто назвали эксперты

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На каждый товар найдется свой покупатель. Вопрос лишь в длительности продажи и максимально возможной выгоде.

Машины с пробегом различных марок и моделей от «эконома» до «престижа» продаются и покупаются. Однако одни автовладельцы, сбывающие авто, имеют больше шансов на скорую выгодную продажу, другие нет. Им остается либо ждать, либо ощутимо снижать цену.

Проанализировав рынок и спрос, эксперты пришли к выводу, что бюджетном диапазоне цен до 300 тысяч рублей буквально «улетают» авто Hyundai Solaris возрастом до 5 лет. Если авто в исправном техническом состоянии и с ухоженным внешним видом, на его продажу потребуется около пары недель. За «Солярисами» следуют Chevrolet Cruze и народная любимица LADA Largus, которые найдут новых хозяев в среднем за 17 и 23 дня соответственно. А вот «старожилы» и бестселлеры вторичного рынка LADA Samara, Priora и ВАЗ-2107, а также Toyota Corolla и Ford Focus не столь востребованы, когда хочется более надежное и «не убитое» авто. Ведь возраст многих из них куда больше 5 лет, а активная эксплуатация в российских условиях и на российских дорогах сказывается на состоянии двигателя, ходовой, кузова.

В ценовой категории от 300 до 500 тысяч рублей по востребованности лидирует Ravon R2, продаваемый в среднем за 20 дней, за ним следует Nissan Juke, сделка по которому совершается в течение 25 дней. «Свежий» подержанный Solaris продается за 28 дней.

За 500-800 тысяч рублей можно продать Volvo XC60, KIA Rio и Hyundai Solaris, на что уйдет в среднем месяц.

До 1,5 млн. рублей можно просить за BMW 4-Series, Infiniti JX, Hyundai Creta в зависимости от марки, комплектации и состояния, но на продажу потребуется в среднем 32 дня.

Часто более 2 месяцев по более-менее выгодной для продавцов цене (свыше 1,5 миллионов рублей) продаются премиум-авто, ведь кто может позволить себе купить машину за такую сумму, скорее всего, могут рассматривать приобретение нового авто.