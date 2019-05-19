Роскошный внедорожник на базе Toyota Crown появился у дилеров

Сегодня, 17:08

Первые серийные образцы премиального внедорожника Hongqi HS7 уже появились у дилеров. Полноценные продажи новинки начнутся в июне текущего года.

Автомобиль, позаимствовавшей платформу у Toyota Crown предыдущей генерации, изначально разрабатывался для высокопоставленных чиновников Китая, после чего его решили продавать массово.

Новый Hongqi HS7 достигает в длину 5 095 мм, а его колёсная база равна 2 970 мм. Таким образом, модель сопоставима по габаритам с Mercedes-Benz GLE и BMW X5. При этом «китаец» не уступает немецким конкурентам по качеству сборки и материалов, использовавшихся для отделки салона.

В моторном отсеке Hongqi HS7 расположился V6, который при объёме в 3,0 л развивает 338 лошадиных сил (445 Нм). В тандеме с мотором работает 8-ступенчатая автоматическая коробка передач Aisin. Отметим, что SUV имеет только полноприводный вариант исполнения.

В список оснащения новинки вошли практически все доступные сегодня дорожные ассистенты, включая систему мониторинга препятствий с функцией автоматической остановки. Круиз-контроль модели обладает распознаванием дорожных знаков. Кроме того, Hongqi HS7 может похвастаться системой полуавтономного управления.

Напомним, предсерийный вариант модели показали на автосалоне в Гуанчжоу в прошлом году. Ориентировочный ценник внедорожника на китайском рынке составляет 270 000-290 000 юаней (2 500 000-2 700 000 рублей).