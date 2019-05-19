Когда можно брать авто после кузовного ремонта: Блогер поделился мнением на примере Toyota RAV4

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Если «не бит, не крашен» - преимущество, то проводимые кузовные работы, скорее, приговор. Но не все так однозначно. Кузовной ремонт – не главное, от чего стоит отталкиваться, при покупке подержанной машины, уверен эксперт.

На популярном YouTube-канале «Auto_78» видеоблогер и автоэксперт поделился мнением относительно «черной метки» для подержанного автомобиля на примере реального авто Toyota RAV4 2016 года выпуска, разъяснив, когда «не бит, не крашен» - не основной критерий выбора.

Владельцу внедорожника Toyota RAV4 пришлось прибегнуть к замене заднего левого крыла, крышки багажника и бампера с последующими малярными работами. Наличие кузовного ремонта при открытии двери багажного отделения можно разглядеть невооруженным глазом, если приглядеться к некоторым неровностям желобков, отсутствию заводской контактной сварки. В целом же, эксперт отметил, что в результате проведенных кузовных работ не выявлено следов нарушений и изменений в салоне, машина выглядит хорошо. Впрочем, у автомобиля все еще не истек срок гарантии, а за 3 года авто прошло 38 тысяч км.

Интересный факт по лакокрасочному покрытию капота RAV4 2016 года: именно на капоте за 3 года эксплуатации заметно достаточно много сколов от пескоструя. При этом на крашеном бампере сколов совсем нет и в целом эксперт отметил высокое качество «кузовщины» и «малярки». На езду, конструктивные особенности и безопасность автомобиля проведенные у дилера Toyota работы не влияют, а к техническим характеристикам и состоянию автомобиля, прошедшего плановое ТО, вопросов не возникло.

Следовательно, приобретать подержанное авто после кузовных работ у дилера гораздо менее рискованная задача, ведь «официалы» ручаются за техсостояние машины. При покупке можно настоять на проведении еще одного предпродажного ТО.