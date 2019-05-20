Что лучше – бензин или дизель? О выборе более выгодной версии Toyota Fortuner рассказал эксперт

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Обзорщик объяснил, почему дизельный внедорожник обгоняет по продажам бензиновый.

Многие россияне никак не могут определиться в выборе между бензиновой и дизельной версией Toyota Fortuner. Ведущий канала «Drive.Ru» выяснили, какая версия японского «рамника» более выгоднее.

Бензиновая версия Toyota Fortuner комплектуется 163-сильным 2,7-литровым агрегатом и «автоматом», а дизельная модификация оснащена 2,8-литровым 177-сильным мотором с АКПП. Согласно статистике, продажи дизельного внедорожника стоимостью 2 803 000 рублей превышает продажи бензиновой версии, предлагаемой за 2 533 000 рублей.

Однако, по словам эксперта, бензиновый Toyota Fortuner обладает более скудной комплектацией – в салоне такого автомобиля выделили матерчатые передние кресла, обычный управляющий блок климат-контроля, отсутствие системы бесключевого доступа и автозапуска.

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Помимо того, среди опций блогер выделил систему кнопочного зажигания и способность доступа в салон без ключа, а также полный электропакет.

Дизельная версия Toyota Fortuner превосходит бензиновую еще и по динамике – рамный внедорожник на «тяжелом» топливе легко «уделает» бензиновый Toyota Fortuner на дороге. Первую «сотню» дизельный внедорожник набирает за 11,2 секунды. Бензиновая версия японского «рамника» разгоняется до первой «сотни» за 12,0 секунды, но при этом этот автомобиль лучше управляется.