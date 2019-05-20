Надежные и практичные: ТОП-5 лучших седанов за 750 000 рублей назвал эксперт

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Машины, сделанные в кузове седан славятся высоким уровнем востребованности среди автомобилистов России. Автоподборщик Дмитрий Рогов назвал ТОП-5 наилучших седанов за 750 000 рублей.

Интересно, что при составлении рейтинга эксперт руководствовался практичностью и надежностью автомобилей. Лидером подготовленного рейтинга выступает японский седан Mazda 6, под капотом которого разместился 2-литровый двигатель, приводимый в действие АКПП. Помимо того, автомобиль обладает симпатичной внешностью и хорошими практическими свойствами, но при этом его тяжело найти на отечественной «вторичке».

Второе место досталось Ford Mondeo, который рекомендуется покупать с 2,3-литровым «атмосферником» или 2-литровым дизелем, но не непременно с АКПП. Этот автомобиль тоже тяжело найти на вторичном рынке.

ТОП-3 закрывает славящийся своей надежностью Toyota Avensis, который тоже тяжело найти на рынке в хорошем состоянии, а при покупке «Авенсис» необходимо осмотреть на предмет скрученного пробега.

В ТОП-5 вошли Opel Insignia и Infiniti G35. Первый лучше покупать в версии Business Edition с 2-литровым дизелем и АКПП. Второй автомобиль характеризуется достаточно мощным мотором, но при этом отличается низким уровнем практичности и большим расходом топлива.