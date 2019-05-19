4,5 млн – это дешево: KIA K900 сравнили с немецкими конкурентами

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Корейцы доказали, что могут предложить достойный ответ премиальным моделям «большой немецкой тройки» за гораздо меньшие деньги, считает автоблогер.

Автор канала Avvtatestor уверен, что 4,5 млн – это дешево для такого автомобиля как KIA K900. Для сравнения Mercedes-Benz S-Class в минимальной комплектации стоит 7 200 000 рублей. В свою очередь цены на BMW 7-Series начинаются от 5 500 000 рублей, а Audi A8 можно купить за 6 200 000 рублей. Причём за эту сумму покупатель, выбравший немецких конкурентов, получит только «дизель».

Даже с «топовым» 5,0-литровым бензиновым двигателем V8 мощностью 413 лошадиных сил KIA K900 всё равно буде дешевле BMW 7-Series в «минималке». По мнению блогера, «кореец» выглядит на свои деньги. Так, обзорщик обратил внимание на такие детали экстерьера, как полностью красные задние фонари, как у Bentley или Maybach.

При этом полноприводный KIA K900 с мощным V8 способен ускоряться до 100 км/ч за 5,5 с. Более доступная версия с 3,3-литровым 249-сильным агрегатом разгоняется до «сотни» за 8,5 с. Кроме того, хотя немецкие авто известны своей надёжностью, их двигатели очень требовательны к качеству топлива, в то время как моторы KIA способны «простить» владельцу огрехи в обслуживании.

У корейской компании получился автомобиль с мягкой подвеской, достойной управляемостью и комфортным салоном. Как отметил обзорщик, хотелось бы немного больше шумоизоляции колёсных арок. Также к минусам можно отнести то, что у заднего пассажира в «планшете» предусмотрены не все функции, которые есть в системе мультимедиа спереди.