«А говорите, что Приора гниет»: 9-летнюю LADA Priora почти в идеальном состоянии оценил блогер

Сегодня, 21:00

Автомобилисты любят обсуждать то, как ржавеют «Лады», поэтому блогер решил с ними поспорить и рассказать о «Приоре», которая за 9 лет не обзавелась ни единым «рыжиком».

Как сообщил блогер Максим Исаев, эта LADA Priora была выпущена и куплена в 2008 году, успела сменить двух владельцев и «пробежать» 129 тысяч км. Хранится она в гараже и эксплуатируется обычно не чаще двух раз в неделю, поэтому и сохранилась так хорошо, передает информационное агентство VladTime. Осматривая кузов «Приоры», блогер не нашел ни следов коррозии, ни вмятин, ни сколов – лишь одну маленькую царапинку на бампере сзади. «А говорите, что Приора гниет», – отметил он.

Под капотом у LADA Priora автор тоже не нашел ни одного следа ржавчины. Он сообщил, что 16-клапанный мотор 1.6 ни разу не ломался и серьезных проблем с ним не было за все 9 лет. По его словам, почти идеальное состояние кузова и двигателя объясняет то, почему хозяин «Приоры» продает ее за 210 000 рублей.

Что касается оснащения «Приоры», то блогер рассказал, что комплектация у нее средняя и даже кондиционер отсутствует. Оснащена она «противотуманками», есть ГУР, 2 стеклоподъемника, электрорегулировка боковых зеркал и обогрев заднего стекла. На сиденья почти сразу после покупки были надеты специальные сине-черные чехлы, которые хорошо сохранились и до сегодняшнего дня. Также владелец установил на пороги защитные накладки и добавил подсветку дверей.

«Вот такой вот таз, радует глаз!» – весело подытожил блогер, отметив, что на вторичном рынке можно найти и более новую «Приору» с комплектацией побогаче, но в каком состоянии будет её кузов и двигатель – неизвестно. «Эта тачка стоит своих денег», – добавил он.