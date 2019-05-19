«Выглядит чудесно»: Porsche 718 Cayman S в необычной расцветке удивил воронежцев

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На улицах Воронежа сфотографировали немецкий спорткар Porsche 718 Cayman S, получивший необычную окраску. Интересно, что «немец» обзавелся нежно-голубым оттенком.

Новый цвет поразил пользователей сети, привыкших видеть этот автомобиль в черном либо желтом оттенках. На просторах интернета появились комментарии, в которых подписчики выразили восхищение этим автомобилем. «Выглядит чудесно», «Крутая машина с чудесной расцветкой», «Отлично смотрится», - так пользователи всемирной паутины отреагировали на необычный цвет немецкого спорткара.

Переработанный Porsche 718 Cayman S является третьей генерацией модели, получившей под капот оппозитный 4-цилиндровый мотор объемом 2,5 литра с производительностью 350 лошадиных сил. Двигатель обзавелся непосредственным впрыском топлива и турбокомпрессором. Первую «сотню» немецкий спортивный автомобиль набирает за 4,2 секунды при предельной скорости в 285 км/ч, а цена авто составила 4 800 000 рублей.