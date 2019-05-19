«Я не готов за это переплачивать»: Блогер сравнил LADA Vesta 1.8 и Hyundai Solaris 1.6

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Блогер решил сравнить между собой одного из самых любимых «корейцев» среди российских покупателей – Hyundai Solaris, и нынешнего лидера продаж – LADA Vesta. От иномарки он ожидал большего.

Сравнительный обзор автор, владелец «Весты», опубликовал на канале Arena Auto. Сначала он сел за руль Hyundai Solaris 1.6 с пробегом в 118 000 км. Он сообщил, что салон «корейца» более тесный, и развернутая к водителю информативная часть передней панели как бы «давит» на него. Но заметил, что коробка переключается куда лучше и приятнее, чем на LADA Vesta, на которой, к тому же, при езде по трассе ощутимо не хватает 6-й передачи.

Также ему показалось, что в салоне «Соляриса» более шумно, чем на «Весте». По его словам, динамику иномарка начинает показывать только по достижении 2000 оборотов, а до того «тупит». Багажник не очень вместительный. Зато есть обогрев руля, которого нет на отечественном автомобиле, но в остальном данная комплектация Hyundai Solaris «Комфорт» за 800 тыс. рублей по опциям проигрывает «Весте», да и техобслуживание обходится немного дороже.

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Тот сообщил, что его наоборот сбивает с толку абсолютно перпендикулярное водителю «торпедо». Однако ему понравилось, что LADA Vesta проще заводится, что у нее более чувствительный руль, просторный салон, приятный подлокотник, и удобнее расположены элементы центрального тоннеля. Двигатель 1.8 «Лады Весты» показался ему более тяговитым на нижних оборотах, хоть и шумным.

Блогер подытожил, что обе машины по-своему хороши, но если сравнивать комплектацию Hyundai Solaris за 800 тысяч, то LADA Vesta в примерно той же ценовой категории выглядит предпочтительнее. «Солярис» же за цену в 1-1,2 млн рублей однозначно лучше «Весты» и богаче в оснащении, но и цена кусается: «Я не готов за это переплачивать», – добавил он.