Эксперты назвали ТОП-5 лучших автомобилей 2019 года ценой до 1 млн рублей

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Наличие тонкой грани между комфортом, надежностью и доступностью разглядели эксперты в пятерке популярных недорогих моделей авто 2019 модельного года.

Комфортное передвижение в городском потоке и приятные семейные поездки немыслимы без автомобиля. При этом актуальным остается вопрос экономии и рационального инвестирования, особенно при ограниченном бюджете. Если выделить на приобретение нового современного автомобиля преимущественно для внутригородского передвижения и преодоления пробок (в данном случае лучше себя зарекомендовали варианты с АКПП) можно лишь около 1 миллиона рублей, эксперты YouTube-канала «Big Look Auto» рекомендуют обратить внимание на пятерку моделей.

На пятом месте автомобили LADA, в частности, новая Vesta. Отечественные «Лады» в принципе являются наиболее доступным вариантом современного авто в актуальном дизайне. В максимальной комплектации LADA Vesta 2019 модельного года с 5-ступерчатым «роботом» обойдется в 900 тысяч рублей.

Четвертое место занимает Renault Logan модельной линейки 2019 года. Его стоимость также составляет около 900 тысяч рублей (плюс-минус). «Коробка» у него лучше, чем у «Весты», а вот салон более тесный. Подвеска идентична, только в «Логане» она несколько мягче.

На третьем месте расположились новые «корейцы» - Hyundai Solaris и KIA Rio, также относимые к тому же ценовому сегменту – до 1 млн. рублей. При этом более мощные двигатели и 6-ступенчатые «автоматы» «Соляриса» и «Рио» внушают больше доверия, однако есть претензии к шумоизоляции.

Второе место отдано Volkswagen Polo. Ровно за 1 миллион рублей можно приобрести авто с «полным фаршем» электроники, экономичным турбомотором (есть и «атмосферники») и усовершенствованной 7-ступенчатой роботизированной «коробкой» с 2 сцеплениями. Из аналогов VW Polo можно отметить Skoda Rapid, которая отличается лишь дизайном.

На первом песте автомобили Ford. Гражданские модели «Фордов» сейчас распродаются с хорошими скидками, так как компания постепенно «уходит» с российского рынка. За миллион или чуть больше можно купить новый автомобиль.