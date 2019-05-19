Владелец Toyota Land Cruiser 200 рассказал об отсутствии тяги после «капиталки»

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Водители рассчитывают, что после капитального ремонта двигателя смогут продолжительный период ездить без каких-либо проблем, но бывает, что они наоборот появляются. На некачественный ремонт «Крузака» пожаловался в сети владелец.

По словам хозяина Toyota Land Cruiser 200, сошедшего с конвейера в 2008 году, всё началось с того, что высветилась ошибка ЕГР. Замер компрессии показал, что она слишком низкая в цилиндрах с левой стороны. К настоящему времени пробег внедорожника перевалил за 250 000 км, поэтому напрашивался ремонт двигателя. В ходе работ на СТО были заменены ГБЦ, кольца, клапана, фильтры. Кроме того, специалисты починили все восемь форсунок.

Однако владелец заметил, что после «капиталки» пропала тяга. Хотя мотор стал работать намного тише, ускориться быстрее 80-90 км/ч не получалось, особенно если автомобиль был загружен или ехать нужно было в горку.

Когда Toyota Land Cruiser 200 повторно отправилась в сервис, выяснилось, что правая турбина перестала крутиться, хотя до ремонта она была исправна. Как объяснили автолюбителю мастера, маслоуловитель не справляется со своей задачей, из-за чего масло попадало на крыльчатку турбины и выступало в качестве абразива, в результате чего эта деталь износилась.

Однако остаётся неясным, как масло может быть абразивом, поэтому комментаторы предположили, что «ремонтники» поставили на «Крузак» изношенную крыльчатку с другого автомобиля. Кроме того, она могла стереться из-за частой езды по пыльным дорогам при несвоевременной замене фильтров.