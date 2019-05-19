«ОД пальцы гнёт и рожу кислую делает»: На сложности покупки Hyundai Creta жалуются в сети

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Пока автомобилисты ждут «Крету» по предзаказу, им активно названивают дилеры и предлагают взять автомобиль с «допами» подороже.

В одном из тематических сообществ социальной сети «ВКонтакте» автомобилисты активно жалуются на сложности покупки Hyundai Creta. Отмечается, что официальные дилеры пытаются продать клиентами более дорогие версии кроссовера, мотивируя покупателей тем, что нужную им комплектацию придётся долго ждать.

Один автомобилист из Казани написал, что в настоящее время ожидает свою Hyundai Creta по предзаказу, но менеджеры с автосалона упорно звонят и настаивают на покупке автомобиля прямо сейчас, но с различного рода «допами», иначе ждать свою «ласточку» ему придётся очень долго.

Водитель подчёркивает, что стоимость такого «фаршированного» кроссовера просто неадекватна – при покупке топовых комплектаций дилеры предлагают набрать «допов» на 50 тысяч рублей, а в случае с более дешёвыми версиями – и вовсе на 100 тысяч. Также он добавил, что в некоторых автосалонах намекают, что не продадут автомобиль без дополнительных опций.

Ещё один водитель из Саранска пожаловался на работу дилеров при покупке Hyundai Creta: «Один ОД пальцы гнёт и рожу кислую делает. Да ещё говорит, что на 50 тысяч рублей должен допов набрать». «А когда к ним с гарантией будешь обращаться, то вообще посылать будут», – поддержал его другой автомобилист.

Тем не менее, такая ситуация наблюдается не во всех регионах. Так, один водитель из Чувашии написал, что ему удалось купить Hyundai Creta в желаемой комплектации без дополнительных опций: «Конечно, допы предлагали, но не навязывали. Взял чисто машину».

Стоит отметить, что кроссовер Hyundai Creta на сегодняшний день доступен по цене от 957 000 рублей за базовую комплектацию. Под капотом такого кроссовера установлен двигатель объёмом 1,6 литра, работающий совместно с 6-ступенчатым «автоматом». Стоимость топовой комплектации «Креты» составляет 1 335 000 рублей – такой автомобиль оснащён 2.0-литровым мотором и системой полного привода.