Почему не греет печка в LADA Granta, рассказали владельцы

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Многие «грантоводы» сталкиваются с тем, печка перестаёт нормально работать и начинает дуть холодным воздухом. Основные причины данной неисправности обсудили в сети.

Как известно, за работу отопителя отвечает система охлаждения двигателя. Всё тепло, попадающее в салон, исходит от антифриза, который проходит через радиатор печки. В связи с этим владельцам LADA Granta, у которых не греет печка, стоит в первую очередь проверить систему охлаждения.

Одной из самых распространённых причин, по которым печка выходит из строя, является нехватка охлаждающей жидкости. Если её уровень опустился ниже минимального, значит есть течь, которую нужно отыскать её и устранить.

Однако дело может быть и в термостате. Косвенно указывать на то, что заклинил термостат, может тот факт, что авто не прогревается до рабочей температуры. В таком случае охлаждающая жидкость циркулирует только по большому кругу, а салон остаётся непрогретым. Решить эту проблему можно заменой термостата.

Также нередок причина неисправности печки в LADA Granta кроется в заслонке регулятора температуры воздуха, которая отвечает за то, теплый или холодный воздух будет поступать в салон. Опытные «грантоводы» отмечают в сети, что источником проблемы может быть вентилятор отопителя.

Продолжение... «ОД пальцы гнёт и рожу кислую делает»: На сложности покупки Hyundai Creta жалуются в сети Пока автомобилисты ждут «Крету» по предзаказу, им активно названивают дилеры и предлагают взять автомобиль с «допами» подороже. В таком случае нужно проверить предохранитель F2 на 30 А, который находится под капотом.

Если с предохранителем всё в порядке, стоит проверить и сам вентилятор. К нему несложно добраться через бардачок. Когда у вентилятора работает только четвёртая скорость, это может быть связано с блоком резисторов, неисправность которого решается заменой.

Кроме того, печка может плохое прогревать салон LADA Granta, если забит салонный фильтр или радиатор. Наконец, решить проблему может помочь замена помпы.