Намешали всего: О плюсах и минусах Geely Atlas рассказал блогер

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Китайские дизайнеры при создании «Атласа» объединили в одном автомобиле множество решений от различных мировых производителей, считает обзорщик.

Блогер с канала ASATA channel поделился обзором на Geely Atlas. По его мнению, в чертах китайского кроссовера намешали всего. В частности, можно заметить сходство с Jeep, Nissan Juke, Range Rover и даже с LADA. Первый минус модели, который сразу обращает на себя внимание, это слабое лакокрасочное покрытие. Несмотря на пробег всего в 16 000 км, на капоте авто появилось немало сколов, при этом хром на некоторых деталях вздулся после зимы из-за реагентов. Также оставляет желать лучшего качество сборки, так как зазоры у машины неровные. Напомним, для российского рынка Geely Atlas собирают в Беларуси.

Однако обзорщику понравилось, как по-европейски сдержано выглядит салон. Блогер также отметил, что на заднем ряду довольно много места, но в «топовой» комплектации не хватает подогрева заднего дивана. При этом водительское сидение нельзя назвать удобным, на дверях отсутствуют уплотнительные резинки, а «кожаная» отделка на руле быстро стирается.

Зато китайский производитель в отличие от конкурентов предлагает задние дисковые тормоза. Багажный отсек Geely Atlas довольно вместительный. Под капотом есть газовые упоры и много пластика, который не защищает двигатель от грязи.

На тест-драйв попала версия с 2,4-литровым 148-сильным мотором. Как считает обзорщик, этого двигателя не хватает для насколько тяжелого автомобиля. Однако блогер похвалил мягкую подвеску и отличные тормоза.