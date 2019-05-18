Переделанная в «болид» LADA Kalina впечатлила сеть

Сегодня, 21:00

Автомобиль первой генерации блогеры превратили в стильную Kalina 2 NFR. Подобный тюнинг-проект впечатлил многих зрителей.

Умельцы, снимающие ролики на канал «Ютуб Хата» показали, как переделать в настоящий болид «Калину». Сначала с автомобиля сняли передний бампер, капот, крылья, фары и рамку радиатора. Однако при установке «телевизора» потребовалось приваривать петли под капот не в том месте, где это было предусмотрено изначально.

Также сложности возникли с установкой крыльев, для этого пришлось приобрести дополнительные планки. Жабо автомобиль позаимствовал у «Гранты». Кроме того, LADA Kalina получила газовые упоры капота и светодиодные «противотуманки». В общей сложности на доработку машины ушло около 45 000 рублей.

Подписчики высоко оценили тюнинговую «Ладу», но предложили, как ещё можно улучшить её внешний вид. В частности, автолюбители сошлись на мнение, что машине необходимы привлекательные диски большего размера. Помимо этого, было предложение переделать заднюю часть «Калины». Блогер добавил, что над LADA Kalina ещё планируется поработать, а именно превратить её в авто в стиле «стенс» или установить турбину под капот, хотя с последним могут возникнуть сложности, так как готовых комплектов пока не существует.