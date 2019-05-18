В Китае зафиксировали бешеный спрос на KIA Sportage с агрессивным дизайном

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В начале нынешнего года на китайский рынок вышел новый KIA Sportage с более агрессивным оформлением и с тех пор зафиксирована бешеная популярность данного паркетника в Поднебесной. За 4 месяца продажи «корейца» В КНР выросли в 2,7 раза в сравнении с 2018 годом.

Причиной такого высокого спроса выступает эффектная внешность корейского паркетника, которая отличается от дизайна глобальной версии машины, ориентированной на РФ. Интересно, что KIA Sportage для Китая получил переработанную радиаторную решетку, новый передний бампер и пересмотренные задние осветители. Помимо того, «кореец» лишился спорной головной оптики, выполненной в духе Porsche Cayenne.

Под капотом KIA Sportage разместился 2-литровый атмосферный двигатель с отдачей 165 лошадиных сил. Помимо него, предусматривается 177-сильный 1,6-литровый турбомотор. Они приводятся в действие 6-позиционными АКПП и МКПП, а также 7-ступенчатым «роботом».

KIA Sportage в «базе» предлагается от 154 800 юаней или 1 447 000 рублей. Максимальная комплектация «Спортейджа» стоит 231 800 юаней или 2 167 000 рублей.