«Похоже на Китай»: Владельца разочаровали «косяки» Toyota Camry 2018

После 10 лет вождения бюджетных европейских и корейских автомобилей автор разочаровался в народной любимице Toyota Camry XV70, которую он приобрел в «минималке».
Автор канала Nice it be сообщил, что в интерьере «Камри» 2018 года есть множество странных решений: например, глянцевый интерьер, на котором видна каждая пылинка, странный селектор КПП с кнопкой, которая нажимается вверх, «сверхбюджетный экранчик» магнитолы, будто пришедший из прошлого.
Странно производитель поступил с дефлекторами: на боковых и задних воздуховодах есть «крутилка», меняющая силу потока воздуха, а на передних – нет. «Я ездил на куче разных машин, и везде она была», – возмутился автор.
Очень неудобно, по мнению владельца, расположены часы: не на «приборке», и даже не по центру экрана магнитолы, а на отдельном маленьком табло сбоку, куда приходится всматриваться, поворачивая голову и отвлекаясь от ведения машины. К тому же, время показывается только в 12-часовом формате, но почему-то без обозначений AM и PM.
Странность владелец обнаружил и с магнитолой «Камри»: переключение номеров радиостанций на экране не соответствует номерам кнопок, которые им соответствуют: например, на 2-ю станцию приходится переключаться кнопкой 3. «Допиливали интерфейс в последний момент? Похоже на Китай», – заявил автор. – «Но нет, это Тойота, Япония».
Но больше всего хозяина Toyota Camry разозлил USB-разъем, который, по его словам, отвратительно заряжает гаджеты, а при одновременно включенном навигаторе даже будто бы наоборот их разряжает. Выйти из положения автору удалось, заряжая устройства через переходник, подключенный к прикуривателю, но в этом случае он получается всегда занят. «Почему тогда не сделать два прикуривателя?» – снова выразил возмущение он.
«Такие нюансы разрушают ощущение от автомобиля», – сообщил владелец и добавил, что большая часть обнаруженных им «косяков», скорее всего, является делом вкуса и некоторым владельцам Toyota Camry покажется придиркой, но лично ему они доставляют немалый дискомфорт.