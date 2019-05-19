«Похоже на Китай»: Владельца разочаровали «косяки» Toyota Camry 2018

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После 10 лет вождения бюджетных европейских и корейских автомобилей автор разочаровался в народной любимице Toyota Camry XV70, которую он приобрел в «минималке».

Автор канала Nice it be сообщил, что в интерьере «Камри» 2018 года есть множество странных решений: например, глянцевый интерьер, на котором видна каждая пылинка, странный селектор КПП с кнопкой, которая нажимается вверх, «сверхбюджетный экранчик» магнитолы, будто пришедший из прошлого.

Странно производитель поступил с дефлекторами: на боковых и задних воздуховодах есть «крутилка», меняющая силу потока воздуха, а на передних – нет. «Я ездил на куче разных машин, и везде она была», – возмутился автор.

Очень неудобно, по мнению владельца, расположены часы: не на «приборке», и даже не по центру экрана магнитолы, а на отдельном маленьком табло сбоку, куда приходится всматриваться, поворачивая голову и отвлекаясь от ведения машины. К тому же, время показывается только в 12-часовом формате, но почему-то без обозначений AM и PM.

Странность владелец обнаружил и с магнитолой «Камри»: переключение номеров радиостанций на экране не соответствует номерам кнопок, которые им соответствуют: например, на 2-ю станцию приходится переключаться кнопкой 3. «Допиливали интерфейс в последний момент? Похоже на Китай», – заявил автор. – «Но нет, это Тойота, Япония».

Продолжение... «Кореец с хорошим качеством»: Что нужно знать при покупке подержанного KIA Cerato озвучил блогер Корейский седан со «вторички» заслуженно пользуется популярностью на отечественном рынке, благодаря качественной сборке. Но больше всего хозяина Toyota Camry разозлил USB-разъем, который, по его словам, отвратительно заряжает гаджеты, а при одновременно включенном навигаторе даже будто бы наоборот их разряжает. Выйти из положения автору удалось, заряжая устройства через переходник, подключенный к прикуривателю, но в этом случае он получается всегда занят. «Почему тогда не сделать два прикуривателя?» – снова выразил возмущение он.

«Такие нюансы разрушают ощущение от автомобиля», – сообщил владелец и добавил, что большая часть обнаруженных им «косяков», скорее всего, является делом вкуса и некоторым владельцам Toyota Camry покажется придиркой, но лично ему они доставляют немалый дискомфорт.