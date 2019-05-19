«Кореец с хорошим качеством»: Что нужно знать при покупке подержанного KIA Cerato озвучил блогер

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Корейский седан со «вторички» заслуженно пользуется популярностью на отечественном рынке, благодаря качественной сборке.

В России KIA Cerato пользуется высоким уровнем популярности, благодаря надежности и дешевизне обслуживания, но при этом у него могут быть недочеты. Блогер с канала «АВТО БУ» на YouTube озвучил, что нужно знать при покупке подержанного «Церато».

Корейский седан появился на отечественном рынке в 2009 году, но на домашнем рынке KIA Cerato начал продаваться годом ранее. Внешность «Церато» достаточно привлекательна, но при этом у него немного «хромает» надежность.

Под капотом российской версии «Церато» разместились 1,6-литровый двигатель с производительностью 126 лошадиных сил и 156-сильный 2-литровый мотор. Они работают в паре с 6-позиционной АКПП и 6-ступенчатой МКПП. «Автомат» на корейском седане имеет неисправность в виде ломающегося гидроблока, из-за чего при торможении перескакивают передачи. При 100 000 км на «механике» выходят муфты синхронизатора, блокирующие кольца третьей ступени.

Первый агрегат чувствителен к качеству горючего и без проблем может проехать 350 000 км. Второй мотор не настолько надежен, как первый – на нем при 50 000 км могут появиться задиры цилиндров и повреждается дроссельная заслонка. После 30 000 км придется покупать новые элементы шатунно-поршневой группы из-за попадания пыли в цилиндры.

ЛКП на KIA Cerato, как и на всех корейских автомобилях не самое лучшее, но может сопротивляться проникновению коррозии. Также при езде скрипит передняя панель, но при этом «Церато» довольно качественно сделан. «Кореец с хорошим качеством», - так оценил егоблогер.