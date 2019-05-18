Бюджетный родстер «Крым» получит наработки Aurus

Сегодня, 15:00

Глава проекта рассказал, как продвигается разработка российского родстера «Крым». Помимо более мощного двигателя, модель также получит КПП от Aurus.

В ходе беседы с журналистами директор НОЦ «Формула студент» МГТУ имени Баумана и руководитель проекта Дмитрий Онищенко отметил, что был создан второй прототип модели с улучшенной пассивной безопасностью и более высокого качества сборки. В ходе испытаний двигатель и коробка передач автомобиля отлично проявили себя, произошла только одна поломка: разорвался тросик сцепления. В серийном варианте будет применено гидравлическое сцепление.

Напомним, кузовные панели родстера «Крым» были изготовлены из композитных материалов. Машина приводится в движение 1,6-литровым 106-сильным двигателем ВАЗ-21127, в тандеме с которым работает 5-скоростная МКПП. Мотор был установлен за сидениями, так как ведущими являются задние колёса, подвеска независимая.

Помимо этого, планируется выпустить более производительный вариант модели, который оснастят 140-сильным агрегатом, о чём стало известно ещё в ходе первой презентации. Господин Онищенко подтвердил актуальность этого решения и добавил, что авто будет предлагаться и с автоматической коробкой передач от отечественной фирмы КАТЕ, которая разработала КПП для Aurus. Также родстер получит электрическую и гибридную версии. Ожидается, что новинка будет стоить всего около 650 000-700 000 рублей.