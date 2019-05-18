«Большинство иномарок будут нервно курить в стороне»: Владелец 15-летнего ВАЗ-2110 рассказал о состоянии автомобиля

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Хозяин «десятки» решил рассказать, как сохранился выпущенный в 2004 году автомобиль с 8-клапанным двигателем 1.5, который проехал уже 206 000 км.

Блогер Максим Исаев рассказал, что машина не стояла в гараже, а довольно активно эксплуатировалась, поэтому и сколы на ней были, и царапины, и ржавчина кое-где появлялась, поэтому многие части кузова на ней уже покрашены – капот, левое крыло, пороги, низ дверей, бамперы. Двери внизу также обрабатывались антигравием. Также раньше сзади стоял заводской спойлер, но его было решено убрать.

Как отметил владелец «десятки», все стекла и двери у нее до сих пор «родные», 2004-го года выпуска, кроме лобового. Вместе с ним поменяли и «дворники». Он сообщил, что в эту комплектацию ВАЗ-2110 входит подогрев сидений, два стеклоподъемника, подлокотник сзади, обогрев заднего стекла, бортовой компьютер с магнитолой и «противотуманки». «Шумки нет, поэтому она как консервная банка», – шутливо уточнил владелец. Штатные передние фары «десятки» он заменил на линзы Bosch и теперь доволен как никогда: «Свет идеальный, большинство иномарок будут нервно курить в стороне».

Салон ВАЗ-2110 выглядит неплохо, сиденья еще заводские, необтрепанные, хотя водительское кресло немного просело за 15 лет. Передняя панель целая, без трещин и других дефектов. Печка рабочая, хотя моторчик приходилось менять.

Под капотом сохранился «родной» герметик и заводская обработка. Мотор автор назвал самым надежным и неприхотливым, который удобно расположен и легко ремонтируется. Однако отметил, что по мощности он не особо радует, и в этом плане 16-клапанный движок будет лучше, хотя по трассе 160-170 км/ч выжать способен: «Мотор еще живой, не ушатанный, тянет хорошо». Причем расход топлива составляет 5-5,5 литров по трассе и 7-8 по городу.

В итоге автор попросил подписчиков оценить его «десятку» в денежном эквиваленте. Отозвался лишь один комментатор: «100 000 рублей ей цена», – достойно, по мнению владельца, оценил он «Ладу».