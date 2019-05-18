Toyota Supra: Возрожденный японский спорткар в обвесе TRD вышел на домашний рынок

Сегодня, 16:32

На рынок Японии вышел возрожденный спорткар Toyota Supra с дорогим обвесом от «придворного» тюнинг-ателье TRD. Об этом проинформировали обозреватели местных СМИ.

Под капотом японской версии Toyota Supra в «базе» разместились 4-цилиндровые турбодвигатели объемом 2,0 литра с отдачей 197 лошадиных сил. Новинка обзавелась адаптивной подвеской, активным задним дифференциалом, кожаным салоном, проекционным экраном и премиальной акустической системой. Стандартное исполнение «Супры» обойдется от 44 660 долларов.

Более роскошные комплектации Toyota Supra оснащаются 2- и 3-литровыми двигателями с производительностью 258 и 340 «лошадок». За такие автомобили придется выложить 53 780 и 62 900 долларов. Toyota Supra в обвесе TRD получил трехсекционный передний бампер, боковые юбки, накладки на задний бампер , задний спойлер и карбоновые накладки на дверях. Пока неизвестно, будет ли пользоваться спросом тюнингованная версия «Супры».