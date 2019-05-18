«Автомобиль без слабых мест»: Что нужно знать о Toyota Avensis перед покупкой - блогер

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Японский седан продолжает радовать россиян своей надежностью.

Многие россияне хотят приобрести надежный и симпатичный автомобиль, которым по праву считается Toyota Avensis. Ведущий канала «АВТО БУ» подробно рассказал, что нужно знать перед покупкой подержанного японского седана. В настоящее время на вторичном рынке пользуется популярностью Toyota Avensis второго поколения, славящийся своей надежностью. По словам блогера, «Авенсис» по праву завоевал звание «автомобиля без слабых мест», что давно уже многими подтверждено на практике.

Единственным недостатком японского бизнес-седана блогер назвал потеющие фары и задние фонари, но это является особенностью конструкции оптики. В самой скудной комплектации «Авенсис» предлагается с шестью подушками безопасности, кондиционером, антипробуксовочной системой, полным электропакетом и 16-дюймовыми колесными дисками. Автомобиль нуждается в установке охранного комплекса, так как он пользуется популярностью у угонщиков.

Под капотом Toyota Avensis второй генерации расположился 1,8-литровый двигатель, выдающий 129 лошадиных сил, работающий в паре с МКПП и АКПП. Мощности этого агрегата вполне достаточно, но лучше всего приобрести «японца», который оснащается 2-литровым 147-сильным мотором, который более надежен, чем вышеназванная установка. У этого автомобиля не будет ни «масложора», ни других явных проблем. Коробки передач, как механическая, так и автоматическая, не вызывают нареканий в план надежности и обладают большим ресурсом – обе трансмиссии смогут прослужить больше 200 000 км.

Подвеску на «Авенсисе» очень надежна – больше 200 000 км выдерживают даже амортизаторы и сайлентблоки при езде по российским дорогам. Но перед покупкой Toyota Avensis необходимо провести диагностику ходовой части, чтобы не «попасть» на деньги.