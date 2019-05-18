«Неизвестно как машина ещё ехала»: Катализатор Kia Rio после 100 000 км пробега показал механик

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Должно быть каждый автолюбитель слышал о разваливающихся катализаторах корейских машин, из-за которых появляются «задиры» в цилиндрах двигателя. Специалист рассказал, что бывает, если не обращать внимание на эту проблему.

Как объяснил автомеханик, к нему на ремонт приехал Kia Rio с пробегом более 100 000 км, который стал гораздо медленнее набирать скорость, хотя при нажатии педали газа машина развивает обороты. При этом двигатель не «троит». Владелец автомобиля не трогал каталитический нейтрализатор, поэтому специалист решил в первую очередь снять это устройство, чтобы оценить его состояние.

Механик показал, что катализатор Kia Rio был полностью забит, по его словам, «неизвестно как машина ещё ехала». В связи с этим нейтрализатор отработавших газов было решено удалить, а вместо него поставить «обманку». Отметим, что большинство автовладельцев не ставят взамен старого новый катализатор, так как он дорого стоит из-за содержащейся в нём платине.

Хотя хейтеры утверждают, что проблема с рассыпающимся катализатором затрагивает не только Kia Rio, но и все корейские автомобили, эксперты отмечают, что это далеко от действительности. Сам по себе, а не от плохого топлива, «кат» мог разрушится у Rio и Ceed 2012-2015 годов. Любопытно, что для их «близнецов» от Hyundai – Solaris и Elantra – не характерен такой дефект.