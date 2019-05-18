«Недорогой, симпатичный и ржавый»: Чего ожидать от Ford Kuga после 5 000 км выяснил блогер

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Современный американский кроссовер никогда не блистал надежностью.

Всем известный Ford Kuga со является мечтой для многих российских автолюбителей, но не все знают с чем могут столкнуться в процессе использования этого автомобиля. Ведущий канала «Клубный сервис» выяснил, чего ожидать от «Куги» после 5 000 км.

На отечественном авторынке Ford Kuga можно приобрести, располагая бюджетом в 1 500 000 рублей. Блогер наездил на своем кроссовере 5 000 км и решил рассказать, что произошло с его автомобилем.

Сообщается, что автовладельцу не понравились зазоры в задней части Ford Kuga – они оказались разными. Со временем лакокрасочное покрытие на кроссовере начинает подвергаться коррозии – на кузове в разных местах появляются сколы, из-за чего машину приходится подкрашивать. Под капотом «Куги» разместился 4-цилиндровый двигатель объемом 2,5 литра с отдачей 149 лошадиных сил, работающий вместе с 6-позиционной АКПП и системой переднего привода. В моторном отсеке блогер обратил внимание на неудобное расположение масляного щупа и на маленькую маслозаливную горловину. Помимо того, на Ford Kuga могут возникнуть проблемы с индикацией тормозной жидкости из-за шатающегося датчика.

Что касается подвески на Ford Kuga после 5 000 км, то поворотный кулак переднего привода подвергается «гниению», а глушитель тоже уже «зацвел». На лонжеронах «Куги» тоже наблюдается ржавчина, а крепление заднего глушителя тоже начало уже «гнить». Ford Kuga - достаточно хороший автомобиль в плане внешности, цены и оформлению салона, но в процессе эксплуатации у него могут возникнуть проблемы, которые характеризуют его не с лучшей стороны. «Недорогой, симпатичный и ржавый», - так оценил «Кугу» после 5 000 км блогер.