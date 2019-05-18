«Рядом с ним и Веста – внедорожник»: «Кретаводы» высмеяли Hyundai Santa Fe

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На тематическом интернет-ресурсе, посвященном кроссоверу Creta, появился отзыв о его «старшем брате», на что форумчане отреагировали весьма агрессивно.

На форуме «кретаводов» появился пользователь, который владеет новым Hyundai Santa Fe 2019 года. Рассказчик имел неосторожность сообщить, что салон в его авто просторнее, чем у «Креты» или «Тусана». Кроме того, автомобилист отметил, что «Санта» гораздо комфортнее перечисленных паркетников.

«Кретаводы», вместо того, чтобы принять к сведению все, что было сказано рассказчиком, высмеяли Hyundai Santa Fe. Пользователи припомнили кроссоверу его маленький клиренс и высокую стоимость. Так, один из пользователей, написал на форуме: «Рядом с ним и Веста – внедорожник». Другой форумчанин добавил: «Я лучше куплю две Креты и Каптюр, чем этот гроб».

В ответ на насмешки инициатор дискуссии заявил, что приобрел Hyundai Santa Fe не ради клиренса, а в стремлении приобрести хорошо управляемую и комфортную машину. По словам автомобилиста, в небольшом дорожном просвете тоже есть плюс – авто меньше кренится, лучше держится на дороге.

Примечательно, что у Hyundai Santa Fe и Creta разница в клиренсе всего в 10 мм – 180 против 190 соответственно, на что обратил внимание инициатор дискуссии, и посмеялся над «кретаводами» – «Так что не надо тут себя владельцами Крузаков представлять». Стоит сказать, что по поводу клиренса «Креты» высказались и сами «кретаводы». Некоторые из них считают, что дорожный просвет в 190 мм – это маркетинг, а по факту, «полезный» клиренс модели Creta составляет 175 мм.

Напомним, Hyundai Creta представляет собой компакт-кросс, предлагаемый с передним или полным приводом, а также с моторами на 123 и 149 л.с. Стоимость машины составляет 957 000 рублей. Hyundai Santa Fe является среднеразмерным кроссовером с полным приводом. Автомобиль предлагается в России по цене от 2 млн рублей. Машина оснащается 188-сильным двигателем, сочетающимся с 6- или 8-АКПП.