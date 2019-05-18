«Ездить неприятно»: О проблемах LADA Vesta после 28 000 км рассказал владелец

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Качество сборки российского седана ошарашило «тазовода».

Большинство автолюбителей, желающих приобрести LADA Vesta не знают с какими неприятными «сюрпризами» им придется столкнуться в процессе эксплуатации. Ведущий канала «Наши Цены» на YouTube рассказал о проблемах российского седана после 28 000 км пробега.

Достигнув на своем автомобиле километража в 28 000 км владелец отметил, что появились проблемы, неприятно поразившие его. Прежде всего блогер обратил внимание на выхлопную систему, которая издает рычащие звуки, а стойка стабилизатора начала трещать при езде. Такое качество сборки «Весты» шокировало автовладельца. «Ездить неприятно», - подчеркивает он.

Блогер обратился к дилеру за устранением указанных неисправностей, но представители автоцентра ответили, что в настоящее время нет запчастей и придется подождать несколько недель. Интересно, что частные автомастерские согласны в короткое время устранить все поломки на LADA Vesta, заметил автовладелец.

Недавно появилась информация, что российская компания «АвтоВАЗ» представит новый вариант своего прославленного седана под названием LADA Vesta FL осенью текущего года. На рынке новинка появится не позже 2020 года.