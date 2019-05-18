«Патрик – семейный?»: Об универсальности УАЗ «Патриот» рассказал блогер

Сегодня, 06:00

Автомобилиста приятно удивил тот факт, что российский внедорожник оказался приспособлен под семейные нужды.

Об этом рассказал блогер с YouTube-канала «Я Рулю» после того, как в реальных, морозных условиях испытал свой УАЗ «Патриот» на универсальность. Обзорщику стало интересно, возможно ли использовать самый доступный рамный внедорожник в качестве семейного автомобиля. По размерам – безусловно можно, огромный багажник позволяет с комфортом разместить внутри несколько детских кресел разных форм и размеров.

Чтобы понять, действительно ли «Патрик» – такой семейный, как может показаться благодаря его габаритным размерам, блогер попытался разместить на его переднем сиденье детское кресло. И изучив несколько маркировок и предупреждающих символом, блогер понял, что спереди кататься детям в УАЗ «Патриот» нельзя, ведь отсутствует функция отключения фронтальной подушки безопасности, что может быть чревато для ребенка в люльке.

А вот к задним креслам «Патрика» вопросов нет никаких – длины ремня с головой хватило для того, чтобы закрепить там стандартное детское кресло, а в особенности автомобилиста порадовало, что под задним сиденьем присутствует органайзер, в котором можно разместить все самое необходимое, не загромождая при этом салон. «Ну и радует наличие самостоятельного дефлектора обдува для задних пассажиров», – уточнил автовладелец.

Что касается пригодности задних сидения УАЗ «Патриот» для крепления детских кресел по системе IsoFix, то и здесь у российского внедорожника – полный порядок. «Несколько точек опоры, ребенок надежно закреплён в кресле, можно спокойно ездить всей семьей», – подвёл итог довольный блогер.