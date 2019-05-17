«Напрягает, но не смертельно»: ТОП-10 главных недостатков Hyundai Accent с пробегом назвали владельцы

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Автолюбители решили высказать свои основные претензии к прославленному «корейцу».

На одном из популярных автомобильных форумов, десятки автолюбителей поделились своим видением проблемных моментов подержанного Hyundai Accent. При этом владельцы машины уточняют, что несмотря на все их претензии, бюджетный корейский седан им очень нравится, потому расставаться с ним они вовсе не планируют.

В первую очередь, Hyundai Accent ругают за отсутствие качественной шумоизоляции и за обилие посторонних звуков в салоне. Множеству водителей не нравится заводская «шумка» категорически, а постоянные «сверчки», вылечить которые можно, лишь проклеив проблемные участки салона, только сильнее портят впечатлением от машины.

Также автолюбители не оценили заднюю часть автомобиля. Если спереди пассажиру и водителю находиться очень комфортно, свободного места в избытке, да и функционал – радует, то о задних пассажирах создатели будто бы позабыли, что и стало причинами жалоб на недостаток пространства. Ещё одна больная тема Hyundai Accent – отвратительная штатная магнитола, менять которую рекомендуют сразу после покупки машины.

Подержанный «кореец» в негативную сторону выделяется и своими проблемами с коррозией – гнить начинают крылья и колёсные арки. Ходовая часть также является не самой сильной стороной Hyundai Accent, поскольку начинает «барахлить» после 150-200 тысяч км пробега, потому водители крайне рекомендуют обращать своё внимание на модели, которые не успели доехать до «критической отметки».

Помимо этого, владельцы Hyundai Accent ругают его за жёсткую подвеску, которая слишком сильно передаёт тряску в салон во время проезда по неровностям. Рулевую рейку у «Акцента» с пробегом постоянно приходится подтягивать, часто выходят из строя передние амортизаторы – список мелких технических дефектов можно продолжать очень долго.

Наконец, замыкает ТОП-10 главных недостатков Hyundai Accent с пробегом жалоба водителей на слишком дешевый пластик. На качество отделки жалуется едва ли не каждый второй владелец корейского седана, уточняя при этом, что низкий ценник, в принципе, может оправдать большую часть изъянов автомобиля: «Это всё напрягает, но – совершенно не смертельно».