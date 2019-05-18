«Противный руль и премиальные мелочи»: Плюсы и минусы KIA Sportage 2016 раскрыл блогер

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Обзорщик показал недостатки «корейца», присущие самым дешевым автомобилям, но и рассказал о том, что кроссовер перенял у дорогих машин.

Блогер Сеня Позняк на одноименном YouTube-канале показал сюжет, в котором раскрыл плюсы и минусы KIA Sportage 2016. На рассмотрение взята переднеприводная машина в одной из начальных комплектаций с атмосферным мотором 1.6i в связке с 6-МКПП. Автомобиль за 2,5 года проехал 35 тысяч километров.

По словам блогера, обсуждаемая машина продавалась не только с атмосферным 1.6, а и с 2-литровым агрегатом, а также с турбированным двигателем 1.6. Однако хорошим вариантом обзорщик считает именно «атмосферник», так как он прост в конструкции и в нем нечему ломаться. Кроме того, этот мотор обеспечивает машине достаточную динамику для нормальной езды. «Дешевым» минусом KIA Sportage можно считать очень тонкий металл кузова машины. Когда блогер постучал пальцами по крылу автомобиля, звук был такой, словно стучали по консервной банке. Также слышен звон тонкого металла при закрытии капота кроссовера.

Говоря о минусах KIA Sportage 2016, блогер также предупредил, что самая дешевая комплектация кроссовера имеет пластиковый руль, в то время, как вторая по счету комплектация паркетника уже имеет кожаный руль. А потому обзорщик советует на покупать самую дешевую версию «Спортейджа», дабы с комфортом управлять автомобилем, а не держаться за «вонючий пластик».

Невзирая на минусы, кроссовер KIA Sportage имеет «премиальные мелочи». К примеру, ручки на потолке - если их оттянуть, потом плавно возвращаются на место, а не хлопают. Также положительные эмоции вызывают плавно открывающийся очечник над водительским местом, торпеда из мягкого пластика, хорошая шумоизоляция салона. А еще, салонное зеркало паркетника имеет функцию автозатемнения.

Блогер также отметил, что в дороге кроссовер KIA Sportage 2016 имеет мягкий ход, что создает ощущение уюта, ведь в автомобиле тихо даже на высоких скоростях. Невзирая на мягкость подвески, паркетник хорошо держит дорогу и блогер подытожил, что для «полного комфорта» обсуждаемой машине не хватает АКПП.