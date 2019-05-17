«Катализатор разваливается быстрее»: Плюсы и минусы Hyundai Creta с 2,0-литровым мотором обсудили в сети

Сегодня, 09:20

Один из водителей решил собрать статистику, дабы выявить реальные достоинства и недостатки «Креты» с двигателем G4NA 2.0.

Для этого, в сообществе «ВКонтакте», посвященном корейскому кроссоверу, автолюбитель попросил всех владельцев Hyundai Creta с 2,0-литровым мотором назвать все его основные плюсы и минусы, поскольку в интернете очень много жалоб на надежность этого агрегата. «Якобы и задиры гильз у него наблюдаются, и масло жрёт, как не в себя. Пора выяснить правду», – объяснил водитель, попросив других комментаторов описать свои впечатления от мотора.

Автолюбители убеждены в том, что проблемы любой силовой установки Hyundai Creta, в первую очередь – вина водителя, поскольку именно от него зависит, какое масло заливают в мотор и насколько тщательно ухаживают за ним. Комментаторы считают, что конкретно этот 2,0-литровый двигатель G4NA – один из самых удачных в моторной гамме корейского бестселлера, поскольку его долговечность и надежность очень радуют.

«Масложор до 2018 года был, потом начали ставить масляные форсунки, после чего проблема ушла», «Да нет там больше никаких проблем, машина очень радует», – большинство владельцев Hyundai Creta настроены достаточно оптимистично, уточняя, что спокойно проезжают по 10-15 тысяч километров прежде, чем появляется необходимость менять масло. В то же время, нашлись и те комментаторы, кто рассказал-таки о существующих недостатках мотора G4NA 2.0.

Речь идёт о ситуации с катализатором. Если у Hyundai Creta с 1,6-литровым двигателем он разрушается крайне медленно, то в некоторых случаях у более мощного «корейца», водители находят данный процесс достаточно быстрым, из-за чего есть вероятность, что мотор «накроется» раньше, чем следует: «Катализатор разваливается быстрее», «Основная болезнь – это катализатор, который при разрушении сот, попадает в двигатель и убивает наши моторы».